На Дальнем Востоке испытают первые российские тесты на диарейные токсины в морепродуктах

Российские ученые осенью 2023 года испытают первые отечественные тест-системы для определения содержания диарейных токсинов и микроцистинов в воде и морепродуктах, заявила заместитель директора Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова. В качестве наблюдателей в экспериментах примут участие представители Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Согласно требованиям Роспотребнадзора производители должны проверять продукцию морского происхождения на содержание фикотоксинов. Однако сейчас поставка необходимых для этого тест систем и стандартов биотоксинов из-за рубежа прекращена.

По словам Орловой, в ближайшее время на базе центра ННЦМБ ДВО РАН проведут сравнительные испытания разработанных в России тест-систем с аналогами, применяемыми во всех странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза. Выявлять фикотоксины будут в морепродуктах, в том числе двустворчатых моллюсках — мидиях, устрицах, гребешках.

Проведенные исследования показали, что отечественные как минимум не хуже иностранных аналогов, но это нужно доказать и опубликовать результаты в ведущих научных изданиях, пояснила исследовательница.