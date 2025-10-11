На Дальнем Востоке открылась интернет-версия музея современных биотехнологий

Посетители интернет-версии музея могут поучаствовать в «Колбе вызовов», где можно наблюдать создание вакцин, или в «Научном реставраторе», где гости могут сами восстанавливать картины с помощью биотехнологий. Выставка «Как биоэкономика изменит мир» рассказывает о значительном влиянии биотехнологий на будущее.

По информации портала «Научная Россия», экспонаты регулярно обновляются, чтобы отражать последние достижения в этой области. Проект, поддержанный Министерством образования и науки России, был разработан совместно с Федеральным исследовательским центром биотехнологий РАН и технологической платформой «БиоТех2030». Экскурсии для студентов сопровождаются подробными комментариями.