На Дальнем Востоке открылась интернет-версия музея современных биотехнологий

Опубликовано 11 октября 2025, 20:031 мин.
На Дальнем Востоке открылась интернет-версия музея современных биотехнологийМожно участвовать в научных процессах
Первый виртуальный музей современных биотехнологий Передовой инженерной школы ДВФУ теперь открыт для всех жителей России круглосуточно и бесплатно. Интерактивные элементы позволяют посетителям непосредственно наблюдать, как «наука помогает сохранять картины, создавать вакцины или экспериментировать с микроорганизмами».
Посетители интернет-версии музея могут поучаствовать в «Колбе вызовов», где можно наблюдать создание вакцин, или в «Научном реставраторе», где гости могут сами восстанавливать картины с помощью биотехнологий. Выставка «Как биоэкономика изменит мир» рассказывает о значительном влиянии биотехнологий на будущее.
По информации портала «Научная Россия», экспонаты регулярно обновляются, чтобы отражать последние достижения в этой области. Проект, поддержанный Министерством образования и науки России, был разработан совместно с Федеральным исследовательским центром биотехнологий РАН и технологической платформой «БиоТех2030». Экскурсии для студентов сопровождаются подробными комментариями.