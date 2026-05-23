На Дальнем Востоке запущено 140 проектов с иностранным капиталом

Основная доля инвестиций приходится на китайских партнеров: они участвуют в 94 проектах с объемом вложений более 1 триллиона рублей. Это составляет более 80% всех иностранных инвестиций на Дальний Восток.

Такая концентрация китайского капитала неудивительна — географическая близость, давние экономические связи и взаимный интерес в развитии приграничных территорий делают сотрудничество России и Китая на Дальнем Востоке особенно перспективным. Форум «Амурэкспо», на котором прозвучало это заявление, проходит с 22 по 24 мая и как раз посвящен укреплению российско-китайских экономических связей.