Опубликовано 22 мая 2026, 23:451 мин.
На Дальнем Востоке запущено 140 проектов с иностранным капиталом
Около 140 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала реализуются на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в видеообращении к участникам российско-китайского экономического форума «Амурэкспо» в Благовещенске.
Основная доля инвестиций приходится на китайских партнеров: они участвуют в 94 проектах с объемом вложений более 1 триллиона рублей. Это составляет более 80% всех иностранных инвестиций на Дальний Восток.
Такая концентрация китайского капитала неудивительна — географическая близость, давние экономические связи и взаимный интерес в развитии приграничных территорий делают сотрудничество России и Китая на Дальнем Востоке особенно перспективным. Форум «Амурэкспо», на котором прозвучало это заявление, проходит с 22 по 24 мая и как раз посвящен укреплению российско-китайских экономических связей.