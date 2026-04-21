На факультете ИИ МГУ появится парк роботов — от робопсов до андроидов

В новом здании факультета уже оборудованы «чистые комнаты» с лазерами для междисциплинарных проектов. Факультет открыт в 2025 году при поддержке фонда «Вольное дело». Первый набор студентов на бакалавриат и магистратуру состоится в 2026 году. Программа обещает фундаментальную подготовку и работу с актуальными ИИ-системами.

По словам Конушина, список роботов для парка уже сформирован. Конкретные модели и сроки появления не уточняются, но заявлено, что студенты и учёные смогут на практике изучать управление разнообразными роботами — от четвероногих до гуманоидных. Это должно укрепить связь образования с реальными технологиями.

«Мы намерены завести парк роботов разного рода — от собачек до андроидов и дронов. У нас уже есть список», — отметил Конушин.