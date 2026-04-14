На фоне замедления Telegram россияне переходят на WeChat и KakaoTalk

По данным источника, аудитория KakaoTalk в марте увеличилась на 82%, WeChat — на 15%. Эксперты связывают это с тем, что Telegram теперь чаще используют для чтения новостей, а не для общения. Есть ещё и турецкий сервис BiP, который за март увеличил месячную активную аудиторию в России на 105%.

Резкий рост интереса к азиатским и прочим платформам произошёл на фоне замедления работы Telegram в России. По оценкам специалистов, пользователи ищут более стабильные и быстрые каналы для личной переписки и звонков.

Ведущий аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Алексей Козлов отметил, что Telegram остаётся популярной платформой для новостей, но для общения россияне всё чаще выбирают альтернативы. WeChat и KakaoTalk привлекают простотой, скоростью и меньшим количеством сбоев. Если тенденция сохранится, азиатские мессенджеры могут занять заметную долю российского рынка.