На «Госуслугах» может появиться самозапрет на звонки с зарубежных номеров

Первоначально во втором пакете мер против мошенников предлагалось устанавливать запрет на такие звонки по умолчанию (с возможностью отключения на Госуслугах). Теперь же решили дать пользователям право выбора. Маркировка звонков из-за рубежа поможет заранее оценивать риски.

Напомним, первый пакет антифрод-мер уже работает, второй прошёл первое чтение в Госдуме, третий только анонсирован. За 2025 год число IT-преступлений снизилось на 12%, а в первом квартале 2026 года — почти на 30% (год к году). Новый инструмент призван усилить защиту граждан от международных мошенников.