На «Госуслугах» может появиться самозапрет на звонки с зарубежных номеров

Опубликовано 20 мая 2026, 10:001 мин.
На «Госуслугах» может появиться самозапрет на звонки с зарубежных номеровПо аналогии с запретами на кредиты и SIM-карты
Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил на конференции ЦИПР, что в правительстве доработали положение об ограничении вызовов из-за границы. Пользователь сможет сам установить такой запрет через портал «Госуслуги» — по аналогии с самозапретами на кредиты и оформление сим-карт. Также операторов обяжут маркировать звонки с зарубежных номеров.
Первоначально во втором пакете мер против мошенников предлагалось устанавливать запрет на такие звонки по умолчанию (с возможностью отключения на Госуслугах). Теперь же решили дать пользователям право выбора. Маркировка звонков из-за рубежа поможет заранее оценивать риски.
Напомним, первый пакет антифрод-мер уже работает, второй прошёл первое чтение в Госдуме, третий только анонсирован. За 2025 год число IT-преступлений снизилось на 12%, а в первом квартале 2026 года — почти на 30% (год к году). Новый инструмент призван усилить защиту граждан от международных мошенников.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков