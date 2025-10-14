На Госуслугах появился выбор доверенного контакта для защиты аккаунта

Доверенный контакт будет получать дополнительный проверочный код каждый раз, когда пользователь будет менять пароль. Это нужно для усиления безопасности аккаунта, в том числе на случай несанкционированной попытки сброса пароля.

Доверенным контактом может быть родственник или близкий друг. Однако это лицо не будет иметь доступа к личному кабинету. Функция доступна для всех пользователей старше 14 лет, но доверенными лицами могут быть только совершеннолетние граждане России с подтверждённой учётной записью на Госуслугах. Их личный профиль должен содержать актуальные паспортные данные и номер телефона.

Для назначения доверенного контакта необходимо войти в личный кабинет, перейти в раздел «Безопасность», нажать на кнопку «Добавить» и ввести имя и номер телефона выбранного человека. Затем нужно отправить приглашение. Как только доверенное лицо примет приглашение, информация о нём отобразится в личном кабинете пользователя.