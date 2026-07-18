На Госуслугах появится чат-бот для соцподдержки в жизненных ситуациях

Сейчас узнать о положенных выплатах или льготах можно только по звонку или через обращение в контакт-центр. Новый сервис добавит возможность получить ту же информацию в чат-боте — без звонков и ожидания на линии. Особенно это пригодится тем, кому положено сразу несколько мер поддержки: например, пособия и технические средства реабилитации. Система также позволит отслеживать статус уже поданных заявлений.

Как отметил замминистра труда Александр Кожевников, важно, чтобы информация предоставлялась не только по принципу «единого окна», но и через привычные цифровые инструменты. Интеграция контакт-центра с «Роботом Максом» не только упростит доступ к данным, но и повысит общий уровень информированности граждан о доступных мерах поддержки. Постановление уже утверждено правительством.

«Сейчас граждане могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки, порядке их получения или статусе уже поданных заявлений, позвонив или написав в Единый контакт-центр. При этом важно, чтобы вся информация предоставлялась не только по принципу «единого окна», но и через удобные и привычные инструменты – для многих это, конечно, чат-бот на портале Госуслуг, в котором также будет возможность отслеживания получения услуг по уже поданным заявлениям. Особенно удобно это будет в случае, если человеку положены сразу несколько мер соцподдержки, будь то выплаты или технические средства реабилитации», – сообщил Кожевников.