На Госуслугах появится услуга тестирования скорости интернета

Инструмент основан на отечественном программном обеспечении «Мегабитус». Раздел в мобильном приложении Госуслуги позволит пользователям измерять сетевую скорость и пинг с помощью смартфонов, что подтвердил генеральный директор «Мегабитус» Денис Кусков. Сервис будет оценивать качество как мобильного, так и проводного интернета для личного и профессионального использования, с возможностью проведения плановых измерений.

Государственные учреждения будут использовать эти данные для мониторинга изменений в сети и сотрудничества с операторами связи для улучшения общественного доступа в Интернет.