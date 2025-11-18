На Госуслугах появится услуга тестирования скорости интернета

Опубликовано 18 ноября 2025, 16:431 мин.
На Госуслугах появится услуга тестирования скорости интернетаВ декабре
По информации «Известий», портал Госуслуг представит инструмент для измерения скорости интернета в своей мобильной версии, начиная с декабря 2025 года. Сервис будет собирать обезличенные данные о местоположении пользователей с плохой связью для оптимизации сетевых настроек. Эти данные будут переданы в Минцифры.
© Ferra.ru
Инструмент основан на отечественном программном обеспечении «Мегабитус». Раздел в мобильном приложении Госуслуги позволит пользователям измерять сетевую скорость и пинг с помощью смартфонов, что подтвердил генеральный директор «Мегабитус» Денис Кусков. Сервис будет оценивать качество как мобильного, так и проводного интернета для личного и профессионального использования, с возможностью проведения плановых измерений.
Государственные учреждения будут использовать эти данные для мониторинга изменений в сети и сотрудничества с операторами связи для улучшения общественного доступа в Интернет.