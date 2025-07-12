В России
Опубликовано 12 июля 2025, 15:00
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На инфраструктуре «Почты России» отработают улучшение кибербезопасности

Для защиты данных и самой инфраструктуры
«Почта России» запустила испытания новых технологий кибербезопасности на своей IT-инфраструктуре. Для этих целей «Почта России» договорилась о сотрудничестве с ведущими поставщиками решений кибербезопасности: «Лабораторией Касперского», ГК «Солар» и Positive Technologies.
На инфраструктуре «Почты России» отработают улучшение кибербезопасности
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По сути, предприятие станет настоящим полигоном для обнаружения и исправления недочётов. Проект направлен на защиту данных клиентов и самой инфраструктуры.

«Достижение высокого уровня киберзащиты – это непрерывный процесс, требующий постоянных усилий и инвестиций. Мы продолжим совершенствовать системы Почты и адаптировать их к новым киберугрозам. Уже в ходе реализации первой фазы проекта «Почтовый киберщит» стало понятно, что такой открытый подход, несомненно, принесёт пользу всей индустрии и станет важным вкладом в укрепление информационной безопасности страны. В дальнейшем мы планируем сделать это соглашение открытым и объединить усилия не только производителей средств защиты информации, но и других организаций-потребителей их решений и услуг», — прокомментировал проект генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков.