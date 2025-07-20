На Камчатке начали исследовать токсичность водорослей в Авачинской губе

По словам учёных, пока нет подтверждений опасности этих водорослей. Сейчас проводится сбор проб и анализ динофлагеллят — одного из видов водорослей.

Как рассказал Сергей Коростелёв, доктор биологических наук, директор Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук, цветение таких растений — обычное явление для этой местности. В апреле текущего года подобный случай уже был зафиксирован. Это говорит о массовом развитии одноклеточных водорослей различных видов. Однако не все из этих водорослей токсичны.

Тем не менее, местным жителям рекомендуется воздержаться от купания в водах от бухты Моховая до полуострова Завойко, не есть морепродукты до конца июля.

«Вредоносное цветение водорослей — это обычное явление для прибрежных камчатских вод. В апреле этого года мы уже могли наблюдать этот процесс, который свидетельствует о массовом развитии одноклеточных водорослей разных видов. При этом токсины выделяют далеко не все водоросли при массовом развитии. В настоящее время мы фиксируем развитие видов, которые не всегда выделяют токсины. Они могут быть токсичными только в том случае, если достигают большой биомассы на литр объёма. Мы ведём мониторинг — со вторника собираем пробы в различных прибрежных участках Авачинской губы, которые дадут нам ответ: токсичны они или нет», – рассказал Сергей Коростелёв.