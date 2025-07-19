На Камчатке в озере Паланское учёные обнаружили несколько видов лососёвых

В результате исследований было установлено, что за тысячи лет эти виды лососёвых превратились из проходных в постоянных обитателей озера. Эти виды разделились на экологические формы, которые адаптировались к различным условиям обитания.

К примеру, Мальма разделилась на две группы. Одна обитает в толще воды, другая — на большой глубине у дна озера. Микижа, в свою очередь, демонстрирует начальную стадию такого разделения. Часть рыб осталась в озере, часть — в притоках, что привело к образованию озёрно-речной и речной экологических групп. Все особи вида кунджа в результате указанного процесса стали быстрорастущими хищниками, питающимися другими рыбами.

Как отмечается, собранный материал будет направлен на лабораторный анализ, который поможет подтвердить промежуточные выводы генетическими, морфологическими и трофо-экологическими исследованиями.

«На севере Камчатки, в озере Паланском учёные Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга обнаружили несколько форм эндемичных лососёвых. Кунджа, микижа и мальма за тысячи лет превратились из проходных рыб в постоянных жителей пресного водоёма и разделились на экологические формы, которые осваивают разные ресурсы», — отмечено в сообщении пресс-службы ВУЗа.