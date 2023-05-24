На Кавказе открыли новый вид опасного для человека вируса

Исследователи из Томского государственного университета обнаружили у кавказских бурозубок ранее неизвестный вид хантавируса.

Передающихся от животных воздушно-пылевым путем хантавирусы являются возбудителями геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Евразии и хантавирусного легочного синдрома в Америке. Ежегодно в России диагностируют в среднем около 7600 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Существенный вклад в перенос возбудителей помимо грызунов вносят и насекомоядные млекопитающие. В рамках проекта по исследованию хантавирусов ученые из Биологического института ТГУ изучили хантавирусы у бурозубок, ежей, кротов и летучих мышей Северного Кавказа. Лабораторный анализ выявил РНК хантавирусов в четырех из 132 исследованных проб.

У двух видов кавказских бурозубок — бурозубки Волнухина и кавказской бурозубки — исследователями был выявлен вид, который отличался от всех ранее известных вирусов. Вывод о видовой принадлежности вируса можно сделать лишь на основе анализа полноразмерного генома, но значительные различия в нуклеотидных и аминокислотных последовательностях позволяют говорит о новом виде, отмечают российские специалисты. Его исследование будет продолжено совместно со специалистами из центра «Вектор».