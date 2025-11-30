На Конгрессе молодых учёных обсудили подходы для развития человеческого капитала

На эту тему провели сессию «Расти в России: архитектура решений для развития человеческого капитала на местах».

Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков подчеркнул роль Конгресса в объединении различных экспертов и выработке новых идей. Проректор по инновациям и развитию Мастерской управления «Сенеж» Никита Трофимов призвал к большей открытости бизнеса для улучшения межгруппового взаимодействия. А ректор Высшей технической школы Максим Циглер подчеркнул важность регионального сотрудничества, приведя в качестве примера Тульскую область.

Эксперты также отметили кадровый дефицит. Максим Циглер указал, что при безработице 0,1% регионы испытывают нехватку высококвалифицированных специалистов, что усложняет работу работодателей и снижает конкуренцию.