На космодроме «Восточный» начали готовиться к запуску «Луны-25»

На космодроме «Восточный» началась подготовка стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2.1б» к запуску первой в истории России миссии к спутнику Земли «Луна-25».

Совместному расчету специалистов космического центра предстоит осуществить подготовку и проверку всех систем и агрегатов до приема ракеты.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» запланирован на 11 августа 2023 года. Предполагается, что автоматический зонд будет исследовать район южного полюса Луны. Посадить «Луну-25» планируется недалеко от кратера Богуславского.