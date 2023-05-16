На крыльях ночи: в России открыли трёх новых клещей-переносчиков чумы

Ученые из России открыли три ранее неизвестных вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и клещевой энцефалит. Описание насекомых представлено в Persian Journal of Acarology.

Один из клещей был обнаружен в 2020 году в коллекции летучих мышей Зоологического музея МГУ. Два остальных были собраны учеными из Тюменского медицинского университета с отловленных в Бурятии и Туве летучих мышей, которых затем отпустили в природу. Рукокрылые — переносчики множества возбудителей заболеваний, в частности COVID-19.

Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae. Представители первого переносит бартонеллез, а второго — клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадку Западного Нила, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, туляремию и чуму.

По своему строению и форме клещи не похожи на описанных ранее. Скорее всего, они обитают южнее азиатской части России — на территории Китая, считают исследователи.