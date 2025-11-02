На Кубани на морозостойкость испытают 24 тысячи озимых

Первая партия образцов уже взошла, и к середине декабря их поместят в камеры с отрицательными температурами. Испытания будут проводиться в уникальном фитотронно-тепличном комплексе Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко. Комплекс оборудован для точного воспроизведения экстремальных климатических условий, включая температуру до -21°C.

После выдерживания в таких условиях образцы пройдут 21-дневный анализ. Ожидается, что создание морозостойких сортов улучшит устойчивость урожая в неблагоприятных погодных условиях и будет способствовать развитию агропромышленного комплекса региона.

«Технология фитотронно-тепличного комплекса позволяет моделировать закаливание и перепады температур, возвратные заморозки. После этого образцы проходят многоэтапную 21-дневную оценку под строгим контролем учёных», — сообщила пресс-служба регионального ведомства.