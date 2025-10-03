На Кубани создадут 9 новых заповедников

В числе новых заповедников: памятники природы «Урочище Алексеевское», «Новомихайловское», «Шевченко», «Картушина балка», «Шкуринские балки реки Ея» и «Николаевские поды», расположенные в Кущёвском и Щербиновском районах Краснодарского края. В Туапсе охраняется гора Школьная, известная своими дубовыми и грабовыми лесами, а также редкими растениями, занесёнными в Красную книгу. В Абинском районе под охрану попали гора Шизе и хребет Грузинка, отличающиеся средиземноморской флорой. В Анапе Бужорский лес, славящийся своими подснежниками из Красной книги России, также стал памятником природы.

По данным администрации региона, в настоящее время на территории Краснодарского края действует 481 ООПТ, из которых 354 имеют региональное значение, 120 — местное и 7 — федеральное. В рамках нового плана развития планируется к 2027 году создать ещё 34 ООПТ общей площадью более 24 200 гектаров.

«Планомерно, год за годом мы расширяем ареал заповедных зон, создавая особо охраняемые территории. В современных условиях только так можем сохранить уникальную природу Кубани, редкие виды растений и животных для будущих поколений», — сообщил Кондратьев.