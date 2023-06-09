На Кубани запустили конвейер по производству беспилотников

На Кубани запустили конвейер по производству беспилотниковПроизводят на нём дроны-камкадзе
Расположенное на Кубани предприятие «МВС» запустило конвейерную сборку дронов-камикадзе.
Научно-производственное предприятие «МВС» запустило конвейерное производство беспилотных летательных аппаратов, заявил его учредитель Александр Фомин.
Изготавливаются на нём дроны-камикадзе. Их отгрузку «МВС» может начать уже в августе, подчеркнул Фомин. Кубанское предприятие в течение девяти месяцев разрабатывает и модернизирует различные модели беспилотных летательных аппаратов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что региональные власти готовы оказать поддержку местным производителям — предоставлять льготные займы, компенсировать до 30% затрат на создание новых производств. Кроме того, они смогут получить от края гранты — до 2,5 миллионов рублей — для своих разработок.