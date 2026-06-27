В России
Опубликовано 27 июня 2026, 18:40
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На МКС изучат, как вернуть костную ткань после длительных полётов

Второй этап эксперимента «Коррекция» начнётся в ходе 75-й миссии
В рамках 75-й экспедиции на МКС космонавты проведут второй этап эксперимента «Коррекция». Его цель: выяснить, как микрогравитация влияет на потерю костной массы и можно ли восстановить её с помощью лекарств. Также в ходе полёта проверят работу лёгких и пространственную ориентацию в невесомости.
На МКС изучат, как вернуть костную ткань после длительных полётов

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Эксперимент «Коррекция. Этап 2» направлен на изучение эффективности фармакологической коррекции минерального обмена в условиях длительной невесомости. Учёные хотят понять, как именно теряется костная ткань, насколько быстро это происходит и можно ли предсказать восстановление после возвращения на Землю. Для этого будут брать биоматериалы, оценивать структуру костей до и после полёта, а также следить за питанием космонавтов.

Кроме того, в миссии запланированы эксперименты «Форсированный выдох» (оценка работы лёгких по трахеальным шумам) и «Виртуал» (изучение пространственной ориентации и сенсорной адаптации в невесомости). Все эти исследования помогут лучше подготовиться к длительным пилотируемым экспедициям, в том числе к полётам на Луну и Марс. Работу проводит Институт медико-биологических проблем РАН.

«Коррекция. Этап 2» - это исследование эффективности фармакологической коррекции минерального обмена в условиях длительного воздействия микрогравитации. Цель: определить механизмы потери массы костной ткани и её выраженность во время космического полёта, описать динамику и определить механизмы восстановления и возможность прогнозирования обратимости после возвращения на Землю», - сказано в сообщении учреждения.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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