На Нововоронежской АЭС запустили систему прогнозирования на базе ИИ

Система анализирует данные с 360 технологических систем энергоблока, обрабатывает около 200 интерактивных процедур и выполняет 20 различных функций. Это снижает нагрузку на операторов, которым раньше приходилось вручную отслеживать показания 12 тысяч датчиков и изучать объемную техническую документацию.

Разработкой СИПО занимались специалисты «Росатом Автоматизированные системы управления», компании «ИФ СНИИП АТОМ» и сотрудники АЭС. Как отмечают в пресс-службе станции, система представляет собой точную цифровую копию энергоблока, работающую в реальном времени.