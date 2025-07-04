На Нововоронежской АЭС запустили систему прогнозирования на базе ИИ

Опубликовано 04 июля 2025, 21:571 мин.
На Нововоронежской АЭС запустили систему прогнозирования на базе ИИОн предупреждает о возможных сбоях за полчаса
На энергоблоке № 6 Нововоронежской АЭС начала работать система информационной поддержки оператора (СИПО), созданная на отечественном программном обеспечении с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Ее ключевая особенность — способность предсказывать развитие событий на 30 минут вперед, что помогает персоналу вовремя реагировать на возможные отклонения в работе реактора.
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Система анализирует данные с 360 технологических систем энергоблока, обрабатывает около 200 интерактивных процедур и выполняет 20 различных функций. Это снижает нагрузку на операторов, которым раньше приходилось вручную отслеживать показания 12 тысяч датчиков и изучать объемную техническую документацию.
Разработкой СИПО занимались специалисты «Росатом Автоматизированные системы управления», компании «ИФ СНИИП АТОМ» и сотрудники АЭС. Как отмечают в пресс-службе станции, система представляет собой точную цифровую копию энергоблока, работающую в реальном времени.