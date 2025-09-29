На новые российские атомные и энерготехнологии выделят более 41 млрд рублей

В 2027 году на эти цели предусмотрено 42,4 миллиарда рублей, а в 2028 году сумма возрастет до 54,6 миллиарда рублей. Для сравнения, в текущем году объем финансирования нацпроекта составляет около 29,5 миллиарда рублей.

Значительная часть средств будет направлена на конкретные направления. Так, федеральный проект по созданию экспериментально-стендовой базы для двухкомпонентной атомной энергетики получит в 2026 году около 17,9 миллиарда рублей. Еще 8,2 миллиарда рублей планируется выделить на технологии термоядерной энергетики, а 7,8 миллиарда рублей — на развитие новой атомной энергетики.