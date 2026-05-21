На питерском заводе стартовало производство внедорожника Esteo MX

Esteo MX получил двухлитровый турбированный двигатель мощностью 197 лошадиных сил, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода. Довольно стандартный набор для премиального кроссовера среднего размера, который должен конкурировать на российском рынке в условиях дефицита иномарок.

Завод в Шушарах — площадка с историей: раньше здесь собирали автомобили General Motors и Toyota. Теперь холдинг «АГР» совместно с Defetoo организует на этих мощностях выпуск еще одного российского бренда — Jeland, в частности кроссовера J6. Старт производства и продаж Jeland J6 запланирован на второй квартал 2026 года, то есть буквально в ближайшие недели.