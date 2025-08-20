На развитие ДФО и Арктики правительство выделит 1,8 млрд рублей

Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, финансирование увеличено на 1,5 млрд рублей для дальневосточных регионов и на 300 млн рублей для Республики Коми. Средства пойдут на реализацию мастер-плана Улан-Удэ, ремонт филиала Национального центра «Россия» во Владивостоке, реконструкцию улицы Толстого в Корсакове, ремонт кольцевой дороги в Воркуте, закупку автомобилей для скорой помощи и создание школьного кванториума в Усинске.

Мишустин отметил, что эти меры направлены на улучшение условий жизни и развитие туризма. «Рассчитываем, что такие меры помогут раскрыть потенциал регионов, улучшить там условия для жизни наших граждан и сделают их привлекательнее для туристических поездок», — подчеркнул Мишустин.