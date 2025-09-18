На российских объектах космической инфраструктуры появится наружная реклама

Согласно новому закону, Роскосмос сможет размещать рекламу на своих собственных космических объектах. Госкорпорация также сможет создавать и продавать рекламу, и размещать рекламу на государственных космических объектах, находящихся в федеральной собственности.

Если агентство решит не проводить конкурс на право использования космических объектов для рекламы, правительство примет решение о том, сколько взимать плату и когда получать. Все деньги, вырученные от этой рекламы, пойдут государству.

Роскосмос может либо проводить свои собственные торги для людей или компаний по использованию космических объектов в рекламе, либо поручать проведение этих аукционов другим организациям агентства.

Глава комитета Государственной Думы по экономике Максим Топилин заявил, что главная цель — найти стабильный способ оплаты космических исследований и разработок, а для этого необходима «надёжная, самодостаточная модель финансирования».

«Президент поставил амбициозную задачу: вывести отечественную космическую отрасль на качественно новый уровень, обеспечив приток частных инвестиций в космические проекты. Важнейшим инструментом для этого станет совершенствование нормативно-правовой базы, а также увеличение доли внебюджетного финансирования национального проекта по космосу. Принципиально новым источником внебюджетных средств станет реклама на космических объектах, которая, помимо финансовой выгоды послужит мощным импульсом для популяризации науки, техники, космической деятельности и повышения интереса общества к освоению космического пространства», — подчеркнул законодатель.