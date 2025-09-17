На российской Astra Linux появится удобный способ ставить программы через RuStore

Соглашение о сотрудничестве было подписано на форуме Kazan Digital Week. Представители компаний отметили, что новый продукт обеспечит пользователям привычный опыт работы с программами и облегчит доступ к необходимому софту.

В рамках партнёрства обсуждается не только мобильное направление, но и возможность разработки каталога приложений для рабочих станций под управлением Astra Linux. Такой инструмент может быть востребован в государственных структурах, корпорациях и частных компаниях, где важны процессы импортозамещения и вопросы информационной безопасности.