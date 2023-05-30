На рюкзаке или самокате: в России создали портативный дисплей«Cлоеный пирог» можно использовать как габариты или как портативное табло
Пермские студенты разработали переносной матричный дисплей, который можно использовать как габариты, рекламное табло или для вывода игр.
Специалисты из Пермского национального исследовательского политехнического университета создали портативный дисплей на адресных RGB-светодиодах. Предполагается, что его можно использовать в качестве габаритов или рекламных экранов, а также для игр. Разработку представили на всероссийской студенческой научно-технической конференции «Автоматизированные системы управления и информационные технологии».
В основе почти каждого дисплея лежат светодиоды — электронные компоненты, способные излучать свет. Благодаря им можно создать экран большого размера и даже обклеить фасад небольшого здания. Однако сейчас существует потребность мини-экранах, которые могут служить габаритами на средствах индивидуальной мобильности или дисплеями для вывода полезной информации.
В основе разработанного студентами Пермского политеха матричного дисплея лежат адресные (дополненные контроллером) RGB-светодиоды — собранные в одном корпусе излучатели красного, зеленого и синего цветов.
Дисплей представляет собой «слоеный пирог» из приклеиваемых зигзагом на многослойный пластик отрезков светодиодной ленты, которые в дальнейшем соединяются проводами. Максимальный размер дисплея — 60 на 60 сантиметров, или 1500 на 1500 светодиодов. Пиксели формирует напечатанная на 3D-принтере решётка из биоразлагаемого пластика, накрытая светорассеивателем из обработанного наждачной бумагой полупрозрачного поликарбоната.
Уменьшенную версию дисплея — 14 на 14 сантиметров — можно носить с собой: прикрепить на рюкзак или самокат в качестве габаритных огней или табло для вывода текста или изображения. Кроме того, дисплей может подойти для игр с простой графикой, таких как Super Mario Bros.