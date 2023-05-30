На рюкзаке или самокате: в России создали портативный дисплей

Специалисты из Пермского национального исследовательского политехнического университета создали портативный дисплей на адресных RGB-светодиодах. Предполагается, что его можно использовать в качестве габаритов или рекламных экранов, а также для игр. Разработку представили на всероссийской студенческой научно-технической конференции «Автоматизированные системы управления и информационные технологии».

В основе почти каждого дисплея лежат светодиоды — электронные компоненты, способные излучать свет. Благодаря им можно создать экран большого размера и даже обклеить фасад небольшого здания. Однако сейчас существует потребность мини-экранах, которые могут служить габаритами на средствах индивидуальной мобильности или дисплеями для вывода полезной информации.

В основе разработанного студентами Пермского политеха матричного дисплея лежат адресные (дополненные контроллером) RGB-светодиоды — собранные в одном корпусе излучатели красного, зеленого и синего цветов.

Дисплей представляет собой «слоеный пирог» из приклеиваемых зигзагом на многослойный пластик отрезков светодиодной ленты, которые в дальнейшем соединяются проводами. Максимальный размер дисплея — 60 на 60 сантиметров, или 1500 на 1500 светодиодов. Пиксели формирует напечатанная на 3D-принтере решётка из биоразлагаемого пластика, накрытая светорассеивателем из обработанного наждачной бумагой полупрозрачного поликарбоната.

Уменьшенную версию дисплея — 14 на 14 сантиметров — можно носить с собой: прикрепить на рюкзак или самокат в качестве габаритных огней или табло для вывода текста или изображения. Кроме того, дисплей может подойти для игр с простой графикой, таких как Super Mario Bros.