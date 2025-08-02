На Сахалине создадут ферму для поглощения углекислого газа

Ферму разместят в бухте Анива возле Корсакова. Сейчас специалисты готовят акваторию, оформляют участки и устанавливают экспериментальное оборудование. Основная задача проекта — выращивание водорослей и мониторинг их способности поглощать парниковые газы.

Учёные университета разработали и зарегистрировали новую методику учёта поглощения углекислого газа морскими водно-болотными экосистемами. Этот метод уже включён в российский реестр и может применяться по всей стране.