На Сахалине создадут ферму для поглощения углекислого газа

Опубликовано 02 августа 2025, 08:481 мин.
На Сахалине создадут ферму для поглощения углекислого газаПроект запустят в бухте Анива до конца года
В Сахалинской области до конца 2025 года появится морская карбоновая ферма. Об этом сообщил проректор Сахалинского государственного университета Алексей Огнев на международном форуме «Острова устойчивого развития: климатический аспект».
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Ферму разместят в бухте Анива возле Корсакова. Сейчас специалисты готовят акваторию, оформляют участки и устанавливают экспериментальное оборудование. Основная задача проекта — выращивание водорослей и мониторинг их способности поглощать парниковые газы.
Учёные университета разработали и зарегистрировали новую методику учёта поглощения углекислого газа морскими водно-болотными экосистемами. Этот метод уже включён в российский реестр и может применяться по всей стране.