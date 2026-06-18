На «Севмаше» заложили новую атомную подлодку «Мурманск»

По традиции к месту будущего корпуса прикрепили памятную доску. В Минобороны подчеркнули, что новый корабль продолжит укреплять подводные силы флота. Ранее в состав ВМФ уже вошли восемь атомоходов этого проекта, все они строятся на «Севмаше».

Подлодки проекта 885 «Ясень» относятся к четвёртому поколению. Они несут крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», способны поражать как подводные, так и надводные цели, а также наносить удары по наземным объектам. «Мурманск» продолжит эту линейку, усилив группировку Северного флота. Сроки сдачи корабля пока не раскрываются.