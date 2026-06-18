Опубликовано 18 июня 2026, 17:051 мин.
На «Севмаше» заложили новую атомную подлодку «Мурманск»Она станет девятой субмариной проекта «Ясень-М»
На северодвинском заводе «Севмаш» состоялась церемония закладки новой атомной подводной лодки «Мурманск» проекта 885 «Ясень». Корабль станет девятым в серии этих многоцелевых атомоходов. В мероприятии участвовали главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, глава «Севмаша» Михаил Будниченко и гендиректор ОСК Андрей Пучков.
По традиции к месту будущего корпуса прикрепили памятную доску. В Минобороны подчеркнули, что новый корабль продолжит укреплять подводные силы флота. Ранее в состав ВМФ уже вошли восемь атомоходов этого проекта, все они строятся на «Севмаше».
Подлодки проекта 885 «Ясень» относятся к четвёртому поколению. Они несут крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», способны поражать как подводные, так и надводные цели, а также наносить удары по наземным объектам. «Мурманск» продолжит эту линейку, усилив группировку Северного флота. Сроки сдачи корабля пока не раскрываются.
Источник:Минобороны России
Автор:Андрей Кадуков
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