На Соликамском магниевом заводе создали установку для выпуска титановой губки

Титановая губка — первичный пористый продукт, получаемый при восстановлении титана из руды. Она служит сырьём для производства титановых слитков, сплавов и порошков, которые широко используются в авиации, ракетостроении, нефтехимии и медицине. Соликамский магниевый завод — ключевое предприятие Росатома, обеспечивающее 4% российского производства титана, а также 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала.

Ключевое новшество разработки — уникальная конструкция реторты для вакуумной сепарации, позволяющая полностью использовать ресурс оборудования и реже останавливать производство для ремонтов. ТАСС подчёркивает, что процесс стал быстрее и безопаснее. Кроме того, на предприятии внедрили цифровую систему мониторинга, которая отслеживает износ стенок реторт, прогнозирует остаточный ресурс и помогает исключать аварийные ситуации до их возникновения.

«На ОАО "Соликамский магниевый завод" разработано и внедрено в производство инновационное оборудование для производства титановой губки. Оно повышает эффективность производственного процесса, качество продукта и снижает долю ручного труда», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.