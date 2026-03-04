В России
Опубликовано 04 марта 2026, 00:50
1 мин.

На Солнце произошёл выброс гигантского протуберанца размером с миллион километров

По информации Лаборатории солнечной астрономии (XRAS), на Солнце произошёл выброс гигантского протуберанца, который направился к северному полюсу звезды. Размеры протуберанца вблизи Солнца составили примерно миллион километров, что в три раза превышает расстояние от Земли до Луны.
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

В течение прошлого года также фиксировались случаи массовых выбросов крупных протуберанцев. Последнее подобное событие было зафиксировано в ноябре прошлого года. Однако за этот период могли произойти и другие, менее заметные выбросы.

Протуберанцы, обладающие высокой плотностью плазмы и сильными магнитными полями, являются одними из наиболее опасных проявлений космической погоды. К счастью, прямые попадания таких объектов на Землю происходят крайне редко. В данном случае протуберанец, который к концу наблюдения стал напоминать фантастическое существо, улетел с Солнца практически вертикально, перпендикулярно плоскости планет. Такая траектория исключает возможность его воздействия на Землю или другие планеты.