На Солнце произошёл выброс гигантского протуберанца размером с миллион километров

В течение прошлого года также фиксировались случаи массовых выбросов крупных протуберанцев. Последнее подобное событие было зафиксировано в ноябре прошлого года. Однако за этот период могли произойти и другие, менее заметные выбросы.

Протуберанцы, обладающие высокой плотностью плазмы и сильными магнитными полями, являются одними из наиболее опасных проявлений космической погоды. К счастью, прямые попадания таких объектов на Землю происходят крайне редко. В данном случае протуберанец, который к концу наблюдения стал напоминать фантастическое существо, улетел с Солнца практически вертикально, перпендикулярно плоскости планет. Такая траектория исключает возможность его воздействия на Землю или другие планеты.