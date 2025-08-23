На Соловках изучат ферменты, которые использовались для приготовления продуктов

Цель исследования — возрождение оригинальной монастырской рецептуры. Основное внимание будет уделено пищевым биотехнологиям, указанным выше, включая засолку рыбы. На этой основе планируется возрождение некоторых промыслов. Хотя изготовление вина не планируется, учёным интересно узнать о применяемых ферментах и технологиях.

Касательно местного метода засолки рыбы, участники экспедиции продолжат исследования, начатые ранее, и выходящие за рамки работы с продуктами, включая мониторинг водоёмов для выявления несанкционированных сбросов сточных вод и оценку антропогенной нагрузки. Также в полевых условиях будет испытано новое лабораторное оборудование.

«Биотехнологическая мастерская будет работать с пищевыми биотехнологиями, потому что на Соловках была большая "пищевка": и сыры, и квас, вино, говорят, черничное было. Во время школы, сомнительно, что будет сделано черничное вино, но интересно само по себе, какие ферменты использовали, как вообще всё это работало. То есть это пищевые производства, их востребованность, и, возможно, даже через какое-то время на Соловках возродится промысел, например, производства монастырского кваса по старым рецептам», — отметила руководитель.