На участие в конгрессе молодых учёных в России заявки подали 70 стран

Этот Конгресс является ключевым событием в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным на период с 2022 по 2031 год. Мероприятие способствует международному сотрудничеству учёных, интеграции науки и бизнеса, демонстрации достижений и презентации новых проектов. Для молодых специалистов это уникальная возможность обменяться опытом.

В ходе Конгресса запланировано более 150 мероприятий, включая встречи, дискуссии, дебаты и образовательные сессии. Основные темы включают стратегические научные и технологические цели, планы Десятилетия науки и техники, а также деятельность различных научных коллективов. Международная часть мероприятия осветит вопросы сотрудничества учёных из разных стран, появление новых лидеров, возможности глобальных проектов, использование науки в дипломатии и взаимодействие стран БРИКС.

Также будет организована выставка современных российских технологий с участием более 50 крупных компаний, университетов, исследовательских центров и общественных организаций. Они представят свои новейшие изобретения и идеи для стартапов.