На «удвоенной» диете: российские биологи выяснили, что едят пауки и жужелицы

Исследователи из России определили рацион питания основных беспозвоночных хищников лесостепи — пауки и жуки-жужелицы. Работа ученых опубликована в журнале Diversity.

Сделали это исследователи из Института систематики и экологии животных СО РАН, Института почвоведения и агрохимии СО РАН и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН с помощью метода анализа стабильных изотопов углерода и азота. Соотношение стабильных изотопов углерода и азота в тканях организма может рассказать об особенностях его питания. Чем выше по уровню в пищевой цепочке расположено то или иное животное, тем больше у него изотопа тяжелого азота. По количеству тяжелого углерода можно определить источник пищи животного — из воды ли он, из почвы, или с земли.

Биологи выбрали небольшой лес, где заложили три площадки: в середине, на опушке, и на степном участке. С помощью масс-спектрометра были проанализированы пробы от 16 видов жуков-жужелиц и 17 видов пауков.

Разные виды жужелиц отличались по содержанию тяжелого азота, что свидетельствует о широком спектре занимаемых ими экологических ниш. Изотопный состав углерода говорит же о том, что большинство хищных видов жужелиц питаются поедателями растений. Изотопная ниша пауков практически не перекрывается с таковой у жужелиц.

Вопреки ожиданиям биологов, оказалось, что лесные сообщества менее обогащены тяжелым углеродом, чем степные. Вероятно, это связано с тем, что в условиях тени обогащение углеродом у растений происходит немного медленнее, считает один из исследователей, старший научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН Илья Любечанский.

Исследование выявило несколько загадок. Так, питающийся гусеницами шелкопряда пахучий красотел — один из видов жужелиц — будто бы делает это дважды: жук очень сильно обогащен тяжелым азотом. Другую загадку поставил перед учеными один из самых массовых видов потенциальных жертв хищников — скачок Резеля. Этот кузнечик оказался очень сильно обогащен тяжелым углеродом.