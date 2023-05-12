На Урале нашли способ «укрепить» сельхозкультуры

Биологи из Уральского федерального университета обнаружили группу генов, которая отвечает за прочность стебля у двудольных растений. Результаты исследования опубликованы в журнале Horticulturae.

Ученые отследили процесс лигнификации (одревеснения) у всего стебля циннии (Zinnia elegans) — одной из самых популярных цветочных культур — при разном физиологическом возрасте растения. Биологам удалось определить тип генов, ответственных за одревеснение, как меняется их экспрессия на разных этапах жизни растения, рассказал один из исследователей, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин. Полученные данные можно применить для сельскохозяйственных культур — научиться выращивать, например, томаты с крепкой «ножкой».

Также научная группа установила, что одревеснение меняет разнообразие и содержание в растении фенольных соединений — гидроксикоричных кислот. До него эти показатели увеличивается, а позже — снижаются. Данные вещества — антиоксиданты — можно выделить и использовать в медицине.