На Урале нашли способ «укрепить» сельхозкультуры

На Урале нашли способ «укрепить» сельхозкультурыУченые выявили гены, позволяющие сделать стебель прочным
Уральские исследователи установили, какие гены ответственны за «крепость» стеблей двудольных растений.
Биологи из Уральского федерального университета обнаружили группу генов, которая отвечает за прочность стебля у двудольных растений. Результаты исследования опубликованы в журнале Horticulturae.
Ученые отследили процесс лигнификации (одревеснения) у всего стебля циннии (Zinnia elegans) — одной из самых популярных цветочных культур — при разном физиологическом возрасте растения. Биологам удалось определить тип генов, ответственных за одревеснение, как меняется их экспрессия на разных этапах жизни растения, рассказал один из исследователей, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин. Полученные данные можно применить для сельскохозяйственных культур — научиться выращивать, например, томаты с крепкой «ножкой».
Также научная группа установила, что одревеснение меняет разнообразие и содержание в растении фенольных соединений — гидроксикоричных кислот. До него эти показатели увеличивается, а позже — снижаются. Данные вещества — антиоксиданты — можно выделить и использовать в медицине.