На верфи «Калашникова» строят ледокольный буксир «Нарвская застава»

На судне устанавливают винто-рулевые колонки (ВРК), которые поворачиваются на 360 градусов и обеспечивают высокую манёвренность. Буксир длиной 42,5 метра предназначен для работы на Неве, Свири, Ладожском и Онежском озёрах и в Финском заливе. Заказчик — комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.

ВРК — единый агрегат, объединяющий гребной винт и рулевой механизм. Он позволяет судну точно позиционироваться и двигаться в любом направлении. Параллельно на буксире монтируют трубопроводы, системы, кнехты, окрашивают балластные цистерны и ведут пескоструйную обработку корпуса. Все работы выполняются из отечественных материалов и оборудования в рамках постановления правительства о подтверждении российского производства.

Особенность «Нарвской заставы» — подъёмно-опускная рубка и заваливаемые мачты и антенны для прохода под мостами Невы. При этом судно является полноценным ледокольным буксиром, оснащённым гидрантами и лафетными стволами для пожаротушения. Оно может участвовать в аварийно-спасательных операциях и ликвидации разливов нефтепродуктов. Буксир рассчитан на эксплуатацию на всём протяжении судоходных путей Ленинградской области и прилегающих акваторий.