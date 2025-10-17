На Восточном прошло испытание оборудования для транспортировки ракет «Ангара»

Испытания были организованы Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который входит в структуру Роскосмоса. Особое внимание уделялось проверке функциональности специализированного транспортно-монтажного блока, который используется для перемещения ракеты «Ангара» из монтажно-испытательного комплекса на стартовую площадку.

Во время испытаний применялись макеты, имитирующие ракету-носитель «Ангара». Сначала использовались грузовые макеты, включающие ракету с разгонным блоком ДМ и пилотируемым космическим кораблём. Затем был протестирован более детализированный макет с кислородно-водородным разгонным блоком.

«На Восточном испытали оборудование для транспортировки ракет «Ангара». Специалисты предприятия Роскосмоса — ЦЭНКИ проверили работоспособность транспортно-установочного агрегата. Транспортно-установочный агрегат используется на космодроме для перемещения ракеты из монтажно-испытательного корпуса и её установки в вертикальное положение на пусковом столе», — сказано в сообщении.