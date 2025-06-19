В России
Опубликовано 19 июня 2025, 00:00
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На Wildberries появится возможность торговли между покупателями

Об этом сообщила основатель компании
Основатель онлайн-магазина Wildberries, глава объединённой компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким рассказала ТАСС, что Wildberries запустил возможность продажи товаров между физическими лицами, пока в тестовом режиме.
На Wildberries появится возможность торговли между покупателями
© Freepik / Snowing

Сервис частных продаж между покупателями доступен для части российских пользователей через сайт и мобильное приложение. Пользователи смогут размещать объявления о продаже товаров и находить покупателей на платформе. Для продажи товаров придётся пройти верификацию, а также указать цену, опубликовать фото или видео и описание товара.

По словам Ким, WB-кошелёк продавца должен быть максимальным, после выполнения этого условия в личном кабинете появится кнопка «Разместить объявление». Есть требования и к товару: это не могут быть крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, фармпродукция, продукты питания, растения, алкоголь и товары 18+. Габариты должны составлять 60×40×40 см. Стоимость товара варьируется от 50 рублей до 25 000 рублей.

Также продавец должен указать ближайший пункт выдачи заказов, куда сможет доставить товар.