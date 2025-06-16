На Wildberries появятся квартиры на продажу

Компания активно развивает новые направления. Ранее на платформе стали доступны дачные дома, бани и даже плавучие дома. В 2024 году появилась возможность покупки автомобилей.

Кроме расширения ассортимента, Wildberries внедряет дополнительные сервисы. Весной был запущен WB Track — услуга для пересылки посылок между пунктами выдачи заказов. Также компания изменила логистику: теперь часть товаров доставляется напрямую, без прохождения через сортировочные центры.

Глава объединенной компании Wildberries & Russ, Татьяна Ким, рассказала, что добавление новых категорий и услуг происходит регулярно. Продукция становится разнообразнее, а удобство покупок — выше.