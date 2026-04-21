На Ямале ИИ начнёт искать угнанные машины по камерам

Раньше в регионе уже работала система FindFace Multi для поиска людей (преступников и пропавших). Теперь её научили следить и за транспортом. Камеры установлены на ключевых дорогах, площадях, транспортных узлах и даже в торговых центрах. Соглашение между правительством ЯНАО и NtechLab подписали ещё в сентябре, и теперь технологию расширяют на дорожную инфраструктуру.

Как пишет «Газета.Ru», ИИ будет полезен не только полиции: по этому же соглашению планируют внедрять подобные решения в ЖКХ, строительстве и здравоохранении. Но пока главное — безопасность на дорогах.