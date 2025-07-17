На Ямале МТС запустила систему видеомониторинга лесных пожаров

Система состоит из четырёх инфракрасных камер, датчиков дыма и тепла, установленных на антенно-мачтовых сооружениях. Решение охватывает радиус до 30 км.

Компьютерное зрение автоматически распознаёт очаги возгорания, определяя точные координаты и мгновенно передавая данные в ЕДДС и на мобильные устройства руководителей служб. При этом специалисты могут отслеживать ситуацию и в режиме реального времени, и по архивным данным посредством рабочих станций и ноутбуков.

По словам Юрия Козырева, директора ЕДДС Ноябрьска, современные технологии помогают выявлять пожары в первые сутки, включая участки, на которых риск возгорания невозможно контролировать визуально. Козырев отметил, что в этом сезоне новая система помогла обнаружить пожар в пригороде города.

«Наши умные камеры уже хорошо зарекомендовали себя в других регионах, например, Красноярском крае, Чувашии, Краснодаре, Твери, помогая следить за пожарной безопасностью. Уверен, на Крайнем Севере МТС также внесет свой вклад в борьбу за сохранение лесов», — заявил Владимир Дроздов.