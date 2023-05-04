На юге России нашли «пришельцев» из Китая

Распространение китайской медянки – следствие буддийского религиозного обряда. Монахи выпускали живых рыб в водоемы, что привело к тому, что вид пришел на Тибетское нагорье, а оттуда распространился в верховья реки реки Брахмапутра, протекающей в Китае, Индии и Бангладеше, а также в Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая. В 1970 году наличие рыбы зафиксировали в Казахстане, а через четыре года шесть тысяч китайских медак привезли в Краснодарский край – бороться с личинками комаров.

По мнению исследователей из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, высказанного в комментарии ТАСС, вид проник в Ростовскую область по ручьям, каналам и рекам, связанным с водоемами, куда изначально привезли медак. Холодоустойчивость, которую показали медаки, позволяет предположить, что рыба и дальше распространится по России, отмечают исследователи.