На замену DJI Mavic: в России представили портативный складной дрон

На международной выставке HeliRussia в Москве был представлен портативный складной дрон «Боец 75». Сейчас аппарат тестируется в зоне специальной военной операции, заявил представитель разработавшей его компании «Связь Спец защита» Дмитрий Зубарев.

Вместе с зарядом «Боец 75» может нести и камеру. При складывании дрон умещается в маленькую коробочку размером с лист А4, которая легко помещается в рюкзак, отметил разработчик.

Около 10 дронов поставили в зону СВО, где они активно тестируется и применяется. Сборка дрона, заявляет Зубарев, занимает у солдат от пяти до десяти минут.

По мнению разработчиков, их беспилотник сможет стать «отличной заменой» аппарату DJI Mavic 3.