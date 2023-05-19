На замену DJI Mavic: в России представили портативный складной дрон«Боец 75» умещается в коробку размером с A4
Российский разработчик «Связь Спец защита» представил компактный складной беспилотник «Боец 75». По мнению создателей, он сможет стать «отличной заменой» аппарату DJI Mavic 3.
На международной выставке HeliRussia в Москве был представлен портативный складной дрон «Боец 75». Сейчас аппарат тестируется в зоне специальной военной операции, заявил представитель разработавшей его компании «Связь Спец защита» Дмитрий Зубарев.
Вместе с зарядом «Боец 75» может нести и камеру. При складывании дрон умещается в маленькую коробочку размером с лист А4, которая легко помещается в рюкзак, отметил разработчик.
Около 10 дронов поставили в зону СВО, где они активно тестируется и применяется. Сборка дрона, заявляет Зубарев, занимает у солдат от пяти до десяти минут.
По мнению разработчиков, их беспилотник сможет стать «отличной заменой» аппарату DJI Mavic 3.