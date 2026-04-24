Опубликовано 24 апреля 2026, 17:35
На заводе ОСК в Санкт-Петербурге заложили морской тральщик «Дмитрий Глухов»

Это 16-й корабль проекта 12700 «Александрит»
На Средне-Невском судостроительном заводе заложили морской тральщик «Дмитрий Глухов». Корабль назван в честь Героя Советского Союза, капитана 3-го ранга, участника обороны Севастополя. Корабль стал 16-м в серии проекта 12700 «Александрит».
На заводе ОСК в Санкт-Петербурге заложили морской тральщик «Дмитрий Глухов»
Девять таких тральщиков уже несут службу в составе ВМФ России, ещё семь находятся на верфи в разной степени готовности. Проект 12700 разработан ЦМКБ «Алмаз». Корабли нового поколения предназначены для борьбы с морскими минами, могут обнаруживать их в воде и в грунте, не входя в опасную зону.

Водоизмещение тральщика — 890 тонн, скорость — 16,5 узла, экипаж — 44 человека. На церемонии закладки адмирал Владимир Воробьёв отметил, что эксплуатация этих кораблей стала значительным шагом в повышении возможностей противоминной обороны ВМФ. По традиции к элементу киля будущего корабля прикрепили закладную доску.

«Строительство этих кораблей является прекрасным примером успешного симбиоза заказчика, проектанта и предприятия- строителя. Эксплуатация и боевое применение этих кораблей в нашем ВМФ стали значительным шагом в повышении возможностей противоминной обороны», — подчеркнул адмирал Воробьёв.