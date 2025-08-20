На заводе по производству аммиака в Кенгисеппе запустили наладку оборудования

Как сообщает РИА Новости, высококачественная очистка воды предотвращает накипь и коррозию, что снижает затраты на обслуживание и поддерживает эффективность производства. Об этом рассказал руководитель проекта Илья Белобородов. После запуска установка сможет производить 1,5 млн кубометров глубоко обессоленной воды для пара и очищать до 3,5 млн кубометров воды с территории завода. Несмотря на трудности, используются современные технологии.

Запуск системы проходит параллельно со строительными работами. «ЕвроХим» — ведущий производитель удобрений в России, производящий азотные, фосфорные и калийные удобрения.

«Несмотря на существующие трудности и ограничения, мы стремимся использовать современные технологии, которые будут актуальны в следующие десятилетия», — отметил Белобородов.