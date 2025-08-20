В России
Опубликовано 20 августа 2025, 09:45
На заводе по производству аммиака в Кенгисеппе запустили наладку оборудования

В рамках проекта «ЕвроХим Северо-Запад-2»
На заводе в Кингисеппе, строящемся в рамках проекта «ЕвроХим Северо-Запад-2», начат монтаж и наладка системы подготовки воды, работающей в замкнутом цикле. Это соответствует современным экологическим стандартам и нормам энергосбережения. Мощность установки рассчитана на производство 1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Специалисты настраивают систему управления процессами обезвоживания осадка и осветления сточных вод.
Как сообщает РИА Новости, высококачественная очистка воды предотвращает накипь и коррозию, что снижает затраты на обслуживание и поддерживает эффективность производства. Об этом рассказал руководитель проекта Илья Белобородов. После запуска установка сможет производить 1,5 млн кубометров глубоко обессоленной воды для пара и очищать до 3,5 млн кубометров воды с территории завода. Несмотря на трудности, используются современные технологии.

Запуск системы проходит параллельно со строительными работами. «ЕвроХим» — ведущий производитель удобрений в России, производящий азотные, фосфорные и калийные удобрения.

«Несмотря на существующие трудности и ограничения, мы стремимся использовать современные технологии, которые будут актуальны в следующие десятилетия», — отметил Белобородов.