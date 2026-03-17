Найден дешёвый способ получать светящуюся керамику меньше чем за минуту

В основе метода лежит обработка материалов электрической дуговой плазмой в специальной установке. Образцы плавятся меньше чем за минуту, а затем затвердевают около пяти минут, превращаясь в полусферические изделия. Высокая температура создаёт мощные потоки расплава, благодаря чему материал получается однородным. При этом эффективность свечения такая же, как у керамики, синтезируемой часами на дорогом оборудовании.

По информации пресс-службы ТПУ, если добавлять разные активаторы, можно менять цвет свечения. Например, уже получили образцы с красновато-розовым и зелёным излучением — они подходят для лазерных проекторов, где важна яркая цветная картинка. В планах учёных — создать керамику с инфракрасным свечением для диагностики сосудистых заболеваний.

«Материаловеды ТПУ совместно с коллегами из Томского государственного архитектурно-строительного университета и Томского научного центра СО РАН адаптировали метод электродугового плазменного синтеза для получения люминесцентной керамики. Новый подход позволяет получить светоизлучающие материалы менее чем за минуту, не используя при этом дорогостоящее оборудование», — отмечается в сообщении пресс-службы.