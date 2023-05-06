Найден способ заранее обнаружить болезнь Альцгеймера

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) обучили нейросеть диагностировать болезнь Альцегеймера на начальном этапе развития. Деталями своей разработки, на которую оформляется патент, они поделились в журнале Algorithms.

На ранних стадиях симптомы болезни Альцгеймера малозаметны, но со временем болезнь прогрессирует, приводя к потере долговременной памяти, нарушениям речи, утрате способности ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой. Нейронные сети уже используются в медицинских исследованиях, но зачастую ограниченно — наполнение требуемых для них данные требует согласия пациентов и их родственников.

Поэтому нейросеть пермские обучали на относительно ограниченном датасете: за пять лет в нем были собраны данные о 81 пациенте, у 59 из которых было подтверждено наличие болезни Альцгеймера. Собранная информация включала в себя снимки МРТ, на из которых выделялись значения магнитной восприимчивости вен головного мозга.

Решить проблему ограниченности данных ученые предложили за счет использования механизма комплексного оценивания — «корня принятия решений», традиционно применяется для объединения нескольких показателей в одну оценку. Как результат нейросеть пермских исследователей смогла с высокой точностью диагностировать заболевание.