Найдены следы сексуального поведения мамонтов

В настоящее время муст характерен для самцов слонов – во время брачного периода уровень тестостерона у них может повыситься вплоть до 140 раз, а сами стать чрезвычайно агрессивными по отношению к окружающим. Об аналогичном сексуальном поведении у мамонтов до настоящего времени не было достоверных сведений.

Исследователи из Музея мамонта им. П.А. Лазарева СВФУ, Сибирского и Дальневосточного отделений РАН совместно с коллегами из Нидерландов, США и Франции сравнили образцы дентина – минерализованной ткани зубов – из бивня самца мамонта возрастом 33 – 38 тысяч лет, самки мамонта, жившей на острове Врангеля около пяти тысяч лет назад и африканского слона, убитого в Ботсване в 1963 году во время муста.

Дентин высверливали послойно – в хронологическом порядка роста. Затем методом жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии в образцах определяли уровень тестостерона. У самки он не испытывал колебаний и был меньше самого низкого уровня у самцов. Скачки же уровня тестостерона у зрелого слона могли достигать 20 раз, а у мамонта – десяти раз. Эта разница может быть связана с деградацией тестостерона в образцах, отмечают исследователи в своей статье в журнале Nature.