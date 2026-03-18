Найдены условия для доставки донорского сердца в любую точку России

Сейчас донорское сердце консервируют охлаждением в остановленном состоянии — безопасный срок доставки не превышает четырёх часов. Новая технология — аутоперфузия — предполагает, что орган будет подключён к аппарату и оставаться функционирующим всю дорогу. Это принципиально расширяет географию трансплантаций.

В ходе опытов с мини-пигами учёные останавливали сердце на 20 минут, а затем запускали снова, отслеживая восстановление. Они также подтвердили, что вернуть функцию органа к исходным значениям помогают специальные препараты на основе неопиатных аналогов лей-энкефалина — они не проникают в мозг и безопасны. Создание самого аппарата займёт около двух лет.

«Решающую роль играет, конечно, режим перфузии и оптимальным является контроль потока крови, а не артериального давления. Это очень важный параметр, который позволяет нам более безопасно или с большей вероятностью достичь восстановления функции сердца. Не усугубить эту функцию, без того лишенную, сокращенную, но улучшить, реабилитировать орган», — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник НМИЦ Максим Жульков.