Опубликовано 18 марта 2026, 18:30
Найдены условия для доставки донорского сердца в любую точку России

Контроль потока крови продлит доставку сердца до 10 часов
Специалисты НМИЦ им. Мешалкина в Новосибирске определили оптимальные параметры подготовки сердца к пересадке, которые лягут в основу устройства для его перевозки. В экспериментах на животных учёные выяснили, что для безопасного восстановления органа после остановки критически важно контролировать именно поток крови, а не давление. Это позволит продлить «жизнь» сердца вне тела с четырёх до десяти часов. К проектированию аппарата приступят в 2027 году.
© Alexandru Acea

Сейчас донорское сердце консервируют охлаждением в остановленном состоянии — безопасный срок доставки не превышает четырёх часов. Новая технология — аутоперфузия — предполагает, что орган будет подключён к аппарату и оставаться функционирующим всю дорогу. Это принципиально расширяет географию трансплантаций.

В ходе опытов с мини-пигами учёные останавливали сердце на 20 минут, а затем запускали снова, отслеживая восстановление. Они также подтвердили, что вернуть функцию органа к исходным значениям помогают специальные препараты на основе неопиатных аналогов лей-энкефалина — они не проникают в мозг и безопасны. Создание самого аппарата займёт около двух лет.

«Решающую роль играет, конечно, режим перфузии и оптимальным является контроль потока крови, а не артериального давления. Это очень важный параметр, который позволяет нам более безопасно или с большей вероятностью достичь восстановления функции сердца. Не усугубить эту функцию, без того лишенную, сокращенную, но улучшить, реабилитировать орган», — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник НМИЦ Максим Жульков.