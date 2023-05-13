Найти «комнату»: для чего российские ученые создали новый материал

Исследователи из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) совместно с коллегами из Китая синтезировали полигидрид лантана-церия — вещество, которое может упростить дальнейший поиск сверхпроводников, работающих при комнатной температуре. Работа ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Материал, который проводит электрический ток без сопротивления при обычном давлении и температуре мог бы стать основой сверхбыстрых микрочипов, линий электропередачи без потерь энергии и мощных электромагнитов для поездов на магнитном подвесе и реакторов управляемого термоядерного синтеза.

В поисках «комнатного» сверхпроводника изучаются несколько классов материалов. Один из них — полигидриды, вещества с очень высоким содержанием водорода. Текущий рекордсмен по высокотемпературной сверхпроводимости — полигидрид лантана LaH 10 . Однако он нестабилен при давлении меньше полутора миллионов атмосфер.

Ученым удалось получить новый сверхпроводник, добавив к системе лантана и водорода до 30% церия. Получившийся после перестройки структуры материал оказался устойчив при давлении в миллион атмосфер.

Само по себе изучение полигидридов едва ли выйдет за пределы физики высоких давлений, отмечает один из авторов исследования, профессор Сколтеха Артём Оганов. Однако работа с ними позволяет лучше понять принципы, следование которым приведёт к «комнатной» сверхпроводимости на базе других веществ.